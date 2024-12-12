Христианство впервые было проповедовано на Поднепровье и Северном Причерноморье св. апостолом Андреем Первозванным! Есть легенды, что он доходил до верховьев Днепра и Балтики. С тех времен появились христиане на Руси. В 7-10 веках некоторые из варягов и русов служили наемниками в армии Византийской империи и там принимали христианство. Христианство распространялось через греческих купцов и непосредственно проповедниками в городской среде. Из «Книги Велеса» известно, что около 875 г князь Аскольд принял крещение (предполагают под именем Николай). Княгиня Ольга была христианкой и при ней христианство значительно распространилось в знатной среде. К тому времени Крым был христианским полностью и славяне- язычники общаясь с крымчанами и византийцами и попадали под обаяние церковного богослужения, дивились красоте храмов и фресок. Есть легенда, что когда послы кн.Владимира были в Царьграде на Богослужении ,то после они говорили, что не знали точно на земле или на небесах были в это время. Христианство легко распространялось, еще потому, что ведическая вера древних ариев - суть монотеистическая вера. Явь, Навь и Правь –три сущности, три силы, три лика Бога. После освобождения части Руси от иудо-хазарского данничества в Киеве возникли 2 партии: православная (кн. Ольга, ее внук Ярополк) и неоязыческая (Святослав). Культ Перуна насаждался на Руси только некоторыми киевскими князьями, ориентировавшимися на балтийское язычество. В то время христианство распространялось по всем славянским землям. Да в Хорватии, Болгарии, Чехии, Польше при христианизации рубили и жгли рощи и деревья, которым поклонялись язычники, выгнали кудесников и гадателей. Конкретно западные славяня (венеды,лютичи, ободриты и др.) противостояли христианизации, но христиане у них ассоциировались с немецкими завоевателями, а жречество истреблялось крестоносцами (по призыву Римского папы),но и ободриты перед идолом Перуна закалывали датчан и немцев. Владимир же повелел убивать в жертву Перуну даже своих сограждан. После обращения князя в православие, висевшая над каждым угроза бессмысленной смерти отпала. Крещение Киева ошибочно считают крещением Руси- это лишь эпизод. Чернигов крещен в 992г, Смоленск- в 1013г. Во многих местностях установилось двоеверие. «Но, получив возможность выбора между верой и безверием, русичи от князей до смердов, выбрали греческую веру, так что иудейская (хазарская) пропаганда, видимо сыграла роль катализатора в обращении славян и финно-угров в православие» (Л.Н.Гумилев Древняя Русь и Великая Степь). Татаро-монгольское иго еще больше консолидировало общество на основе православия, тогда делились на православных (славяне, финны,угры,крещеные татары) и басурмане. И благословил ратников на освобождение Руси Сергий Радонежский и были среди воинов иноки Ослабля и Пересвет.В северо-восточной Руси до ХVII века оставались обширные области, где сохранялось жречество и ведические храмы. К примеру, святилище берендеев у Синего камня под Переславлев-Залесским было разрушено при Василии Шуйском в 1610г. но за то, что в смутное время язычники выступали за вечевую власть против монархической. Многие народы Росси были или вовсе не крещены или крещены формально. Отдельные славянские «православно-ведические» роды дожили среди язычников-марийцев и других народов до наших дней.

Малик Гумеров

Ваше описание не отражает подноготной – планов , целей …. запускаемых процессов и технологий под эти цели , методов их реализации ! Поставлена задача : ЗАХВАТИТЬ МИР , закабалить страны и народы …. ! Под нее разрабатывается идеологическая основа ! И под ней уже запускаются процессы и технологии ! В данном случае : Цель Глобализация Мира ! Идеология – христианство ! Запускается Библейский проект ! ….. Все дальнейшее …. , все процессы в мире …. В рамках этого библейского процесса ! Итоги сегодня = В Мире нет ни одной страны суверенной финансово экономически - реализовано запущенным 2000 лет назад инструментом - Библейский проект с ее ссудным процентом ! Тактические методы в ходе процессов корректируются , вносятся правки … и т.д.. Крещение Руси = начало охвата этими процессами и Русь ! Другие народы и страны без больших проблем загнали в рамки этих планов . Русь , как материнская цивилизация , сопротивляется этим процессам и сегодня ! ………….. Факты крещения Руси : отрубили головы 9 млн. русичей , кто сопротивлялся ! Христианство навязали ! Руская цивилизация частично обрусила это навязанное христианство , тем самым нейтрализовав многие его каноны ведущие к конечным целям запущенных 2000 лет назад процессов ! Аналогично - обрусила почти на 75 % Романовых - изначальный инструментарий закабаления и уничтожения Руси (продолжение процессов христианизации) ! --------------- «распространялась разными путями- и проповедниками и купцами византийскими и служилыми варягами и беженцами христианми из Хазарии» - Их всех нужно воспринимать как диверсантов – засланных казачков - Как и сегодняшних либерастов , элиток , кланов , олигархат , власовщину ... !!! Сегодня таких на порядки выше ! -------------------------------------------------- В Мире нет неуправляемых процессов !!! Если запускаюся какие либо процессы – это есть методы и технологии для реализации поставленных планов ! Как примеры : - наводнение Европы арабами = Цели переформатирование Европы ! - наводнение США из Мексики и др. – Процессы переформатирования США в рамках целей - научить мировых паразитов жить по средствам ! - вывод сборочных цехов из Европы , США в Азию , в Китай - лишение экономических суверенитетов задействованных стран , контроль над их политикой ! Все в рамках глобализации ! - Украина , Прибалтика …. Азиатские республики …. Наплыв мигрантов в Россию как пушечного мяса . …. Тоже под планы и цели - в конечном = разгрома Руси – России на удельные княжества (продолжение процессов крещения Руси – христианизации) , ….. конечные цели - уничтожение самой руской цивилизации ! Пока жива Русь – невозможно по всему миру реализовать Библейский проект глобализации мира ! ------------------------- Если рассматривать все в отрыве от общей концепции , не целостную картину - а отдельные мазки в картине … --- то суть процессов , цели и задачи решаемые через них останутся неосознанными ! Значит не будет возможности противостоять этим процессам ! Вот и получаем - что крещение Руси , кроме геноцида русичей , ничего хорошего не принесла , а позволила врагу глубже закрепиться на Руси , глубже проникнуть в ее скрепляющие связи , дало потенциальную и реальную возможность изнутри - через умы реализовывать планы уничтожения Руси … !!! Что и наблюдаем по истории Руси – России …. ! Раз за разом Русь – Россию сокращают …. , и реализуется это изнутри , через взрощенную продажную элитку !!! И сегодня – наверное 97% сегодняшних элиток , ради услужить импортному хозяину , и на этом паразитировать = готовы продать и предать и страну и народ !!! Каждый день видим их поступки и действия по такой тропе ! На фронтах воины гибнут за Суверенитет России , за право иметь Будущее …. , а элитка , как диверсанты врага , обслуживает бендеровщину - работают на своего импортного хозяина ! По сути , война против России-народа идет за счет средств и ресурсов самой России ! Вот такие реалии . Крещение Руси 1 в 1 аналогичные процессы и технологии !!! Просто руской цивилизацией эти процессы в основной массе нейтрализуются ! Но ресурсов с каждым столетием все меньще !!!