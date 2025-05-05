На блокчейне Solana обнаружен и исправлен баг неограниченной эмиссии токенов

Разработчики Solana совместно с валидаторами оперативно устранили критическую уязвимость, которая могла позволить злоумышленникам бесконтрольно выпускать конфиденциальные токены Token-22 и даже списывать их со счетов пользователей.
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