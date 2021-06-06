ИЗВЕСТИЯ iz

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Взлеты и пандемия: чартерные рейсы в Египет могут открыться до июля

Взлеты и пандемия: чартерные рейсы в Египет могут открыться до июля

Регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта могут восстановить до июля. Об этом «Известиям» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), отметив: не исключено, что в эти же сроки власти откроют для российских путешественников и Турцию.

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