Люди-котики вне закона: в Думе предложили сажать родителей квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил в адрес детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой обращение с предложением ввести в России наказание – вплоть до уголовного – для родителей, дети которых присоединяются к субкультуре квадроберов.
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