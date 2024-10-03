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Люди-котики вне закона: в Думе предложили сажать родителей квадроберов

Люди-котики вне закона: в Думе предложили сажать родителей квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил в адрес детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой обращение с предложением ввести в России наказание – вплоть до уголовного – для родителей, дети которых присоединяются к субкультуре квадроберов.

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