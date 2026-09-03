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Metro новости

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Более 38 млн цветов ввезли в Петербург с начала года

Более 38 млн цветов ввезли в Петербург с начала года

Как сообщили 3 сентября в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года по конец августа Санкт-Петербург импортировал 38,1 млн свежих цветов из пяти государств.

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