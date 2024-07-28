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Недолго мялась колбаса

Недолго мялась колбаса

дала добро на удары по России: Шольц недолго мялся, хозяева заставили Канцлер ФРГ все упирался и не хотел давать разрешение наносить удары по территории России немецким оружием.

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Владимир Черноморский
Атака ВСУ на семь регионов России Ночью и утром силы ВС РФ перехватили или уничтожили 50 БПЛА ВСУ над шестью российскими областями: над Брянской — 22 беспилотника, над Ростовской — девять, над Курской — семь, над Рязанской — семь, над Белгородской — три, над Саратовской — один, над Липецкой — один. Информации о пострадавших или о разрушениях не передавалось. По предварительным данным, в Рязанской области ВСУ пытались атаковать аэродром.
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
7 регионов России уже под обстрелом, дальше будет больше
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1 час.
Л
Людмила
Красные линии, красные линии, красные линии 🙈🙈🙈😱😱😱
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1 час.

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