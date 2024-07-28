Недолго мялась колбаса

Владимир Черноморский

Атака ВСУ на семь регионов России Ночью и утром силы ВС РФ перехватили или уничтожили 50 БПЛА ВСУ над шестью российскими областями: над Брянской — 22 беспилотника, над Ростовской — девять, над Курской — семь, над Рязанской — семь, над Белгородской — три, над Саратовской — один, над Липецкой — один. Информации о пострадавших или о разрушениях не передавалось. По предварительным данным, в Рязанской области ВСУ пытались атаковать аэродром.