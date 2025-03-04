После игры с "Оттавой" в НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после матча регулярного чемпионата, в котором "Вашингтон" обыграл "Оттаву" (5:4), обновили дату, когда форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю турнира.