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Летний киносезон побил рекорд по кассовым сборам в США

Летний киносезон побил рекорд по кассовым сборам в США

Летний киносезон стал самым кассовым за всю историю индустрии в США, побив рекорд 2013 г.

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