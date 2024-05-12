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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ломаченко поблагодарил отца после победы над Камбососом: «Посвящаю ему титул, я боксирую ради него»

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

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