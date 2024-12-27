Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала инцидент с подводными кабелями в Балтийском море.
Украинская журналистка Панченко напомнила Каллас про взрывы СП
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Кака корчит из себя вумную утку....а на самом деле дура дурой!
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16 час.
Eduard
Каллас:"Взрывы? Какие "Потоки" это же легенды"!
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14 час.
Eduard
Врут на Западе и не моргают.Одно и тоже:"Эстония,кабеля,Китай! "Изо дня в день одно и тоже.Надоело!
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14 час.
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