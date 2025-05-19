В Челябинске начинают отключать дома от горячей воды

Во вторник, 20 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей.В Челябинске с 20 мая стартует первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, что повлечет за собой временное прекращение подачи горячей воды в жилые дома.
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