ФНПР против Запесоцкого: профсоюзы судятся с создателем профсоюзной науки Замоскворецкий суд Москвы продолжает рассматривать иск Федерации независимых профсоюзов России к экс-ректору СПбГУП Александру Запесоцкому, его сыну Юрию и предпринимателю Леониду Быстрову.
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