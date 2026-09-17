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‍ФНПР против Запесоцкого: профсоюзы судятся с создателем профсоюзной науки

‍ФНПР против Запесоцкого: профсоюзы судятся с создателем профсоюзной науки Замоскворецкий суд Москвы продолжает рассматривать иск Федерации независимых профсоюзов России к экс-ректору СПбГУП Александру Запесоцкому, его сыну Юрию и предпринимателю Леониду Быстрову.

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