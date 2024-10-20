Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым под окнами его дома. Оставил письмо

В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера ЮКОСа РогачеваМихаил РогачевAlexandr Aleshkin/Global Look Press Тело бывшего вице-президента «ЮКОС ЭП» Рогачева нашли во дворе его дома на Протопоповском переулке в центре Москвы.
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