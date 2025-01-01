01.01...25==ИМПЕРИЯ ЮАНЬ

Хотя вы получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя, сидя на коне, управлять ею. Елюй Чу-цай. Отделенная от остального мира Гималаями и Великой Cтепью Восточная Азия представляла собой ДРУГОЙ МИР, почти не соприкасавшийся с западным миром христианства и ислама.
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