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Регионы России

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«АЯВРИК»: как один центр в Боровске меняет подход к сохранению русского наследия

«АЯВРИК»: как один центр в Боровске меняет подход к сохранению русского наследия

Аналитическое исследование миссии, видения и стратегии развития просветительского центра «Дом архитектора и реставратора»3 июня 2026 года на XXIX Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях между правительством Калужской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития регионального молодёжного туризма „АЯВРИК“».

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