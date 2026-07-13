«АЯВРИК»: как один центр в Боровске меняет подход к сохранению русского наследия

Аналитическое исследование миссии, видения и стратегии развития просветительского центра «Дом архитектора и реставратора»3 июня 2026 года на XXIX Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях между правительством Калужской области и автономной некоммерческой организацией «Центр развития регионального молодёжного туризма „АЯВРИК“».
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