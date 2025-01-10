Минэкологии РТ получило 29 обращений от жителей республики с начала года

С начала 2025 года в Министерство экологии Татарстана поступило 29 сообщений от жителей республики. Из них 22 обращения были направлены через систему «Народный контроль», а 7 вопросов поступили через интернет-приемную ведомства.
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