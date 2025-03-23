Европа и Россия: Песков прогнозирует политический разворот к добрососедству

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью Павлу Зарубину выразил уверенность в том, что в Европе появятся политические лидеры, готовые построить добрососедские отношения с Россией, что, по его мнению, неизбежно ввиду стратегического видения.