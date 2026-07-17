Платежная система «Мир» продлила партнерство с Российской премьер-лигой

Российская премьер-лига (РПЛ) и платежная система «Мир» продлили соглашение до конца сезона-2029/30. По данным СМИ, оператор платежной системы будет ежегодно выплачивать лиге около 430 млн рублей гарантированного вознаграждения, а общая стоимость контракта может достичь 1,8 млрд рублей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)