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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Платежная система «Мир» продлила партнерство с Российской премьер-лигой

Платежная система «Мир» продлила партнерство с Российской премьер-лигой

Российская премьер-лига (РПЛ) и платежная система «Мир» продлили соглашение до конца сезона-2029/30. По данным СМИ, оператор платежной системы будет ежегодно выплачивать лиге около 430 млн рублей гарантированного вознаграждения, а общая стоимость контракта может достичь 1,8 млрд рублей .

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