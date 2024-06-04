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Царьград

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Хитрый ход Галкина* против России: в споре за статус возникло "нарушение"

Хитрый ход Галкина* против России: в споре за статус возникло "нарушение"

Блуждающий по Европе Максим Галкин* снова пытается оспорить позорный статус иноагента через суд. Прошлые попытки не увенчались успехом, что вполне себе очевидно.

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Комментарии
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Виктор Горшков
А по моему ему можно приехать в Россию и показать Сибирь,вплоть до Курил,за его счет. Научить работать на благо России,т.е. поработать на лесозаготовках ( к его сожалению без отпусков и без выездов по России),научить со слезами на глазах каждое утро слушать и петь гимн России. По достижению пенсионного возраста -65 лет посмотреть ,дать ему свободу ,или и дальше работать на благо Российского народа.
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16 час.

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