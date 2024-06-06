Кто боится Александра Пушкина. 225 лет создателю русской «мягкой силы»

6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина . А в канун юбилея рабочие «Харьковзеленстроя» прибыли на площадь Поэзии в центре города и исполнили указание харьковских властей — разломали пьедестал, на котором раньше стоял бюст поэта.
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