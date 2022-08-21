Биполярное расстройство - выдуманная болезнь? Юрий Сиволап.

- «Так что такое биполярное расстройство? Так и не сказал!»- «Диагностируется ли БАР у несовершеннолетних? Если да, есть ли какие-то особенности?»- «Насколько сильно расстройства психики зависят от гормонального фона? Были ли исследования на эту тему?»- «Что значит "совершенно душевно здоров"? Как это определяют? Как отличить отклонение от условной нормы я понял, а как различить "совершенство" в условной норме?»- «Как вести себя с человеком, у которого маниакальная фаза? С депрессивной более-менее понятно.