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Биполярное расстройство - выдуманная болезнь? Юрий Сиволап.

Биполярное расстройство - выдуманная болезнь? Юрий Сиволап.

- «Так что такое биполярное расстройство? Так и не сказал!»- «Диагностируется ли БАР у несовершеннолетних? Если да, есть ли какие-то особенности?»- «Насколько сильно расстройства психики зависят от гормонального фона? Были ли исследования на эту тему?»- «Что значит  "совершенно душевно здоров"? Как это определяют? Как отличить отклонение от условной нормы я понял, а как различить "совершенство" в условной норме?»- «Как вести себя с человеком, у которого маниакальная фаза? С депрессивной более-менее понятно.

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