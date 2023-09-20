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«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона впервые с 1986-го. В конце того года позвали Фергюсона

«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона впервые с 1986-го. В конце того года позвали Фергюсона

Команда Эрика тен Хага потерпела 4 поражения за первые 6 игр во всех турнирах. 20 сентября она уступила «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов.

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