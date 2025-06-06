Ignio.com Телец. Еженедельный ювелирный гороскоп за 9 - 15 июня

Чтобы достичь своей цели без лишних усилий, носите цитрин. Он поможет вам сосредоточиться на важном, избавит от беспричинных страхов, а также сделает вас куда более доброжелательным по отношению к окружающим.
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