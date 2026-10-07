Призер «Мастера года» Сатов возглавил нижегородский Центр профподготовки

Призёр всероссийского конкурса «Мастер года» 2025 года Николай Сатов в августе 2026-го занял должность руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области.
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