По Петербургу катается Lexus без номеров: неизвестный угнал иномарку со стоянки дилерского центра

Полиция Петербурга ищет угнанный со стоянки дилерского центра чёрный Lexus за 22 миллиона рублей.Полиция Московского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за кражи дорогой иномарки — из дилерского центра “Тойота Центр Пулково” на Пулковском шоссе неизвестный угнал чёрный Lexus LX 570 за 22 миллиона рублей.
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