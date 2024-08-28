По Петербургу катается Lexus без номеров: неизвестный угнал иномарку со стоянки дилерского центра

Полиция Петербурга ищет угнанный со стоянки дилерского центра чёрный Lexus за 22 миллиона рублей.Полиция Московского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за кражи дорогой иномарки — из дилерского центра “Тойота Центр Пулково” на Пулковском шоссе неизвестный угнал чёрный Lexus LX 570 за 22 миллиона рублей.