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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Профсоюз разработчиков Microsoft начинает забастовку, после неудачи достичь сог...

Профсоюз разработчиков Microsoft начинает забастовку, после неудачи достичь сог...

Профсоюз разработчиков Microsoft начинает забастовку, после неудачи достичь соглашения спустя 2 года переговоровРазработчики игр, входящие в профсоюз ZeniMax Workers United-CWA, работающий в дочерней компании Microsoft ZeniMax Media, подавляющим большинством голосов проголосовали за предоставление своим лидерам разрешения объявить забастовку после того, как им не удалось достичь соглашения по… источник#Microsoft.

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