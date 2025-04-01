Профсоюз разработчиков Microsoft начинает забастовку, после неудачи достичь сог...

Профсоюз разработчиков Microsoft начинает забастовку, после неудачи достичь соглашения спустя 2 года переговоровРазработчики игр, входящие в профсоюз ZeniMax Workers United-CWA, работающий в дочерней компании Microsoft ZeniMax Media, подавляющим большинством голосов проголосовали за предоставление своим лидерам разрешения объявить забастовку после того, как им не удалось достичь соглашения по… источник#Microsoft.