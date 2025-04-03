В Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку»

Президент США Дональд Трамп пытается создать «гипер-Америку», вводя пошлины против товаров из других стран и угрожая бомбардировками Ирану, однако таким образом формируется слишком много «рингов», где придется вести борьбу.
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