Политика как он...
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Политика как она есть

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В Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку»

В Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку»

Президент США Дональд Трамп пытается создать «гипер-Америку», вводя пошлины против товаров из других стран и угрожая бомбардировками Ирану, однако таким образом формируется слишком много «рингов», где придется вести борьбу.

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