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Неудобные фразы и тревожные сигналы: опрос показал, что отталкивает жителей Твери при трудоустройстве

Неудобные фразы и тревожные сигналы: опрос показал, что отталкивает жителей Твери при трудоустройстве

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Твери и выяснил, какие моменты в общении с рекрутером чаще всего заставляют кандидатов задуматься о том, стоит ли устраиваться на работу в компанию.

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