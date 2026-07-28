Неудобные фразы и тревожные сигналы: опрос показал, что отталкивает жителей Твери при трудоустройстве

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Твери и выяснил, какие моменты в общении с рекрутером чаще всего заставляют кандидатов задуматься о том, стоит ли устраиваться на работу в компанию.
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