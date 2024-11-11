Смоляне рассказали об инопланетных монолитах

Бояться и бежать не стоит Жители смоленского микрорайона Соловьиная роща рассказали о спортивных снарядах на территории многопрофильного лицея, которые внешне напоминают монолиты из культового фантастического фильма «Космическая одиссея».
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