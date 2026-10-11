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Газета.ру

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В Подмосковье в массовом ДТП пострадали пять человек

В Подмосковье в массовом ДТП пострадали пять человек

Массовая авария произошла в Подмосковье на трассе М-7 «Волга» в сторону столицы. По данным Telegram-канала «РЕН ТВ», в столкновении участвовали три автомобиля.

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