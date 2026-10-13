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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирск привезут легендарную алтайскую икону Божией Матери

В Новосибирск привезут легендарную алтайскую икону Божией Матери

Новосибирцы увидят столетнюю Казанскую-Коробейниковскую икону Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

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