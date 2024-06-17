Полноценный суд над возможным политеховским маньяком Манишиным стартовал в Калманке

Ранее на заседаниях Манишину лишь продлевали меру пресечения, теперь же началось рассмотрение дела В Калманском районном суде 17 июня в 11 часов началось рассмотрение дела возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина.
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