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Бакальчук пообещала, что на Wildberries будет возможно предлагать услуги

Бакальчук пообещала, что на Wildberries будет возможно предлагать услуги

Wildberries будет площадкой для продавцов услуг, соответствующая возможность на платформе станет доступна в ближайшее время, сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук в рамках Восточного экономического форума.

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