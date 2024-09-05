Бакальчук пообещала, что на Wildberries будет возможно предлагать услуги

Wildberries будет площадкой для продавцов услуг, соответствующая возможность на платформе станет доступна в ближайшее время, сообщила основатель компании Татьяна Бакальчук в рамках Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии