На водку уже не хватает!

Юрий Волков

Sasha Sokolov

странно, вроде Путин сказал о профиците бюджета и на тебе поднять цену,типа не хватает денег?....сказали летом, что пить перестали,так за каким повышать цену? ежель перестали водку жрать,что то концы с концами не сходяца?)))...ну усилят питие самогону или паленой водки по 120 руб ...перемрут конечно особо Хилые мужчины...речь то про легальную влдку в нормальных магазинах она подорожает,Передновым Годом обосрались повышать,типа с после праздников--- это с 1 февраля?