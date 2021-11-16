автор - СерпомПо Власти уже и не знают, «что бы такого сделать плохого» хорошего своему народу.
На водку уже не хватает!
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Сергей Кочегаров
Ну пошла баба в разнос. И всё у неё Путин виноват. Сама то давно в зеркало гляделась, или как резанула "серпом по...", так и встать не можешь?
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7 час.
Юрий Волков
Sasha Sokolov
странно, вроде Путин сказал о профиците бюджета и на тебе поднять цену,типа не хватает денег?....сказали летом, что пить перестали,так за каким повышать цену? ежель перестали водку жрать,что то концы с концами не сходяца?)))...ну усилят питие самогону или паленой водки по 120 руб ...перемрут конечно особо Хилые мужчины...речь то про легальную влдку в нормальных магазинах она подорожает,Передновым Годом обосрались повышать,типа с после праздников--- это с 1 февраля?
У нас нет госмонополии на алкоголь. Есть акциз. По-видимому речь идёт о увеличении акциза. Акциз сейчас 566 руб. за литр спирта.
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3 час.
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