10 бурных романов, изменивших мир искусства: Музы, любовники или соперники

Известные художники часто являются эклектичными и увлекательными личностями. Зачастую, большую часть своего времени они проводят с коллегами-креативщиками, заводя тесные дружеские, а иногда и романтические отношения.
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