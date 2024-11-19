Мембраны с пигментом куркумы и наночастицами серебра защитят от вирусов

Международная команда ученых создала материал, способный подавлять активность вирусов. Для этого авторы нанесли на полимерную фильтрационную мембрану с крупными порами наночастицы серебра, соединенные с куркумином.
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