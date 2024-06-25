Новая Toyota Avalon запущена в производство — она получит моторы от Camry девятого поколения

На совместном предприятии FAW Toyota в китайском Чэнду начался серийный выпуск обновленного седана Toyota Avalon: 5-метровая машина практически не изменилась внешне, но зато улучшено оснащение, а под капотом — те же моторы, что и у новой Toyota Camry (девятого поколения).
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