Новая Toyota Avalon запущена в производство — она получит моторы от Camry девятого поколения

На совместном предприятии FAW Toyota в китайском Чэнду начался серийный выпуск обновленного седана Toyota Avalon: 5-метровая машина практически не изменилась внешне, но зато улучшено оснащение, а под капотом — те же моторы, что и у новой Toyota Camry (девятого поколения).