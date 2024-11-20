Украина атаковала 10 российских регионов: главное за сутки

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками 10 российских регионов, президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин, а Зеленский заявил, что Украина проиграет без военной помощи США.
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