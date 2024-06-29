Главную по мигрантам уже заложили? Следствие копает под подчиненную Колокольцева

Непрекращающийся поток мигрантов в Россию = радость любителей легкой наживы. На чем только не зарабатывают наши толерантные предприимчивые соотечественники: от хостелов и "резиновых квартир" до липовых справок, патентов, сертификатов.
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