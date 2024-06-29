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Главную по мигрантам уже заложили? Следствие копает под подчиненную Колокольцева

Главную по мигрантам уже заложили? Следствие копает под подчиненную Колокольцева

Непрекращающийся поток мигрантов в Россию = радость любителей легкой наживы. На чем только не зарабатывают наши толерантные предприимчивые соотечественники: от хостелов и "резиновых квартир" до липовых справок, патентов, сертификатов.

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Комментарии
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Ирина Котова
А кем же еще, не народом же
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8 час.
ПавелЗзаварзин
Вот такие твари и разрушают страну изнутри...
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7 час.
Иван Михайлович Строгов
Если мигранты приезжая в России, сразу сталкиваются с тем, как нарушают закон высшие чиновники в МВД, зачем им работать и соблюдать наши законы, когда своих «покровителей» можно крепко держать за одно то место
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5 час.

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