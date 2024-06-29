Главную по мигрантам уже заложили? Следствие копает под подчиненную Колокольцева

А кем же еще, не народом же

Иван Михайлович Строгов

Если мигранты приезжая в России, сразу сталкиваются с тем, как нарушают закон высшие чиновники в МВД, зачем им работать и соблюдать наши законы, когда своих «покровителей» можно крепко держать за одно то место