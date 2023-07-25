49 человек пошли под суд за спекуляции на «кимчи-премии». Это уникальная разница цен Bitcoin на биржах Кореи и мира

Прокуратура Южной Кореи привлекла к суду 49 человек за уклонение от налогов в размере 13 трлн вон (примерно $13 млрд) и незаконное получение дохода в размере 3900 млрд вон (примерно $3,9 млрд) в результате спекуляций с виртуальными активами.