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49 человек пошли под суд за спекуляции на «кимчи-премии». Это уникальная разница цен Bitcoin на биржах Кореи и мира

Прокуратура Южной Кореи привлекла к суду 49 человек за уклонение от налогов в размере 13 трлн вон (примерно $13 млрд) и незаконное получение дохода в размере 3900 млрд вон (примерно $3,9 млрд) в результате спекуляций с виртуальными активами.

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