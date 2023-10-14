Объяснено, как меньше платить за ЖКУ, если в доме холодно

Перерасчет платы за услуги ЖКХ возможен, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов, а отопление не было включено или оно слишком слабое, и в доме холоднее положенных по норме 20 градусов, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с «Праймом».