Объяснено, как меньше платить за ЖКУ, если в доме холодно

Перерасчет платы за услуги ЖКХ возможен, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов, а отопление не было включено или оно слишком слабое, и в доме холоднее положенных по норме 20 градусов, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева в беседе с «Праймом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии