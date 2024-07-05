Политнавигатор Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы в регионе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии
Комментарии
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Александр Киселев
Живёте в России, соблюдайте её законы, или меняйте страну где вам будет уютно и комфортно.
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13 час.
Владислав Владислав
Отлично, начали бороться с чуждыми мусульманам России традициями!
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13 час.
Святогор Князев
Красиво начал! Но закончил за упокой. Увы, нас такими вот приемами и "воспитывают" всякие обожатели жизни по шариату Автор, вы со своей толерантностью, идите туда же, в кишлак! Вам там место! Или думаете ваша хитровыи..ность не видна? Наследник Геббельса!
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12 час.
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