На Кавказе расширяется борьба с никабами – теперь в Карачаево-Черкесии

Живёте в России, соблюдайте её законы, или меняйте страну где вам будет уютно и комфортно.

Святогор Князев

Красиво начал! Но закончил за упокой. Увы, нас такими вот приемами и "воспитывают" всякие обожатели жизни по шариату Автор, вы со своей толерантностью, идите туда же, в кишлак! Вам там место! Или думаете ваша хитровыи..ность не видна? Наследник Геббельса!