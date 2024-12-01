Врач Жемчугов назвал первые симптомы микоплазменной пневмонии

Микоплазменная пневмония - это "пневмония наоборот". Об этом сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио "Комсомольская правда".
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