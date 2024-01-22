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Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого

Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого

Минобороны России 22 января опубликовало кадры штурма подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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