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В ВТБ сообщили о сокращении наличных сбережений у россиян до минимума за шесть лет

В ВТБ сообщили о сокращении наличных сбережений у россиян до минимума за шесть лет

Доля наличных сбережений у россиян сократилась до минимума за шесть лет. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков 4 декабря.

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