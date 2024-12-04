В ВТБ сообщили о сокращении наличных сбережений у россиян до минимума за шесть лет

Доля наличных сбережений у россиян сократилась до минимума за шесть лет. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков 4 декабря.
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