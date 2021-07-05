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На черно-белом снимке с Марса пользователи интернета увидели камни в виде статуи фараона

На черно-белом снимке с Марса пользователи интернета увидели камни в виде статуи фараона

В 2008 году ровер «Оппортьюнити» переда в НАСА одну из наиболее детальных фотографий Марса. Но космо-археологов снимок заинтересовал только сейчас: в стене одного из кратеров исследователи заметили фигуру, больше всего напоминающую статую фараона.

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