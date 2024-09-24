"Один валенок - образ, а два - обувь".

Про одного из легендарных основателей Художественого театра - Немировича-Данченко - рассказывали такую историю: как-то, работая над спектаклем, он похвалил художника за удачно найденный образ (когда ставили декорации, тот повесил на ограду валенок, и ограда сразу "ожила", перестала быть безликой.