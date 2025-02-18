«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян

В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии