Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

СК

Степан Капуста

Цитата: "Глобальный Юг в любом случае не сможет полностью отказаться от доллара. Однако влияние юаня растет". Узко мыслит финансовый министр США. В рамках бумажных валют. Наступает цифровизация науки, экономики, финансовой системы. БРИКС подходит к созданию своей цифровой валюты. Не нужен будет "хозяин", печатающий валюту для торговли и накоплений. Курс цифровой валюты БРИКС позволит уравнять разные экономики стран и никто не почувствует себя ущемленным или ограбленным. ИМХО.