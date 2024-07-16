Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что широкомасштабные санкции в отношении Российской Федерации привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов.
Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Дошло наконец то
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11 час.
СК
Степан Капуста
Цитата: "Глобальный Юг в любом случае не сможет полностью отказаться от доллара. Однако влияние юаня растет". Узко мыслит финансовый министр США. В рамках бумажных валют. Наступает цифровизация науки, экономики, финансовой системы. БРИКС подходит к созданию своей цифровой валюты. Не нужен будет "хозяин", печатающий валюту для торговли и накоплений. Курс цифровой валюты БРИКС позволит уравнять разные экономики стран и никто не почувствует себя ущемленным или ограбленным. ИМХО.
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9 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ США сами НАЧАЛИ копать могилу своему доллару - наконец то до них это дошла. По любому уже поздно...
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8 час.
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