Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что широкомасштабные санкции в отношении Российской Федерации привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Дошло наконец то
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11 час.
СК
Степан Капуста
Цитата: &quot;Глобальный Юг в любом случае не сможет полностью отказаться от доллара. Однако влияние юаня растет&quot;. Узко мыслит финансовый министр США. В рамках бумажных валют. Наступает цифровизация науки, экономики, финансовой системы. БРИКС подходит к созданию своей цифровой валюты. Не нужен будет &quot;хозяин&quot;, печатающий валюту для торговли и накоплений. Курс цифровой валюты БРИКС позволит уравнять разные экономики стран и никто не почувствует себя ущемленным или ограбленным. ИМХО.
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9 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ США сами НАЧАЛИ копать могилу своему доллару - наконец то до них это дошла. По любому уже поздно...
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8 час.

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