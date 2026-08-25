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Торпедо Владимир Красное Знамя СиндЕкат: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 25 августа 2026

Во вторник, 25 августа, сыграют Торпедо Владимир и Красное Знамя СиндЕкат в матче раунда 3 FONBET Кубка России.

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